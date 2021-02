Até a última quarta-feira (27), o CRAM tinha recebido 68 mulheres vítimas de violência doméstica e familiar Divulgação

31/01/2021

Petrópolis - O Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM) está encerrando o mês de janeiro com o dobro de acolhimentos realizados em comparação ao mesmo período do ano passado. Até a última quarta-feira (27), a instituição já havia recebido 68 mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

“A violência doméstica é uma grande preocupação e precisa ser olhada de forma diferenciada. A mulher precisa de cuidado, por isso, os equipamentos do município devem estar cada vez mais próximos delas, auxiliando e orientando”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

De acordo com Ana Luiza Franco, coordenadora do CRAM, em janeiro de 2020, foram registrados 34 atendimentos, o que, na ocasião, já era considerado alto. “Estamos estudando o motivo real desse aumento, que pode estar relacionado à pandemia, pois as estatísticas mostram que a casa é o lugar mais perigoso para a vítima de violência. Além disso, há uma confiança das mulheres no atendimento do CRAM e na dinâmica de trabalho integrado da rede, que vem se fortalecendo nos últimos anos”, explicou a coordenadora.

Ao todo, foram feitos 42 novos atendimentos e recebidos 26 retornos. A maioria dos casos estão relacionados a ameaça e lesão corporal. “As principais demandas foram de mulheres procurando orientações jurídicas e atendimentos psicológicos”, contou Ana Luiza.