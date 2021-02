Ao todo, já foram aplicadas 3.613 doses da vacina contra COVID-19 em Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 20:02 | Atualizado 31/01/2021 20:29

Petrópolis - A campanha de vacinação contra a COVID-19 entrou em uma nova etapa neste sábado (30). As equipes de enfermagem estiveram em três unidades hospitalares para vacinar profissionais de saúde que não atuam diretamente no combate à doença. A ação foi coordenada pelo Departamento de Vigilância em Saúde do município e vacinou 597 pessoas. Ao todo, já foram aplicadas 3.613 doses.



As equipes de enfermagem estiveram no Hospital Alcides Carneiro, Hospital Unimed e Hospital Santa Teresa. O enfermeiro chefe da Clínica Masculina, Adriano Calsavari, foi o primeiro a ser vacinado no HAC e destacou a importância de ser vacinado neste momento: “A vacina vai permitir que menos funcionários fiquem afastados e, com isso, teremos uma qualidade maior no atendimento dos pacientes e conseguiremos prestar um serviço melhor para a população”.



Nesta etapa, a vacinação foi estendida aos demais profissionais de saúde que atuam nas unidades hospitalares que não foram contemplados na primeira etapa. Também serão vacinados todos os funcionários e agentes comunitários de Saúde que estão na ativa nas UBS, PSF, Pronto Atendimento, Centro de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar e Núcleo de Apoio à Saúde da Família.