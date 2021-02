Prédio onde vai funcionar o supermercado está passando por obras após pegar fogo em 2017 Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 12:43

Petrópolis - O novo supermercado do Extra na Rua Paulo Barbosa, no Centro de Petrópolis, abriu 94 vagas de emprego, sendo são 74 pelo regime da CLT e 20 temporárias.

cadastros já podem ser feitos pelo As oportunidades são para todos os cargos da loja, que está sendo construída e ainda não tem data para inauguração. Osjá podem ser feitos pelo site da recrutadora GPA. A assessoria de imprensa do Extra alertou para uma imagem que está circulando nas redes sociais informando sobre as vagas, que é uma informação enganosa e o endereço para fazer os cadastros não é o correto.

Publicidade

A assessoria recomenda que as pessoas fiquem atentas a essas mensagens falsas. “Para se inscrever no processo seletivo, os interessados devem acessar somente o site do GPA”, ressaltou a assessoria do Extra.

A construção do novo supermercado da rede Extra começou em dezembro de 2020 e a previsão é que esteja pronto até o meio deste ano. O imóvel pegou fogo em julho de 2017 e ninguém ficou ferido.