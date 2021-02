Adolescente foi detido com tabletes de maconha e 1 pino de cocaína no Carangola Reprodução

Publicado 01/02/2021 14:27

Petrópolis - Um adolescente de 17 anos foi detido com nove tabletes de maconha em uma operação da Polícia Militar, na tarde deste domingo (31), no bairro Carangola. O adolescente foi levado para a 105ª DP e irá responder por fato infracional análogo ao crime de posse e uso de entorpecentes.

A ação da PM aconteceu por volta das 13h40, na Rua João Ribeiro. Com ele havia ainda um pino de cocaína. Incialmente, contra o suspeito, havia denúncias informando o envolvimento do garoto com o movimento de drogas na região.

Parte da maconha estava escondida próximo a uma garagem, enquanto a cocaína estava no bolso.

Apesar de autuado apenas por posse e uso de drogas, o rapaz também vai ser investigado por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.