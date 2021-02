Profissionais de 13 unidades da atenção básica foram vacinados contra a COVID-19 Divulgação

02/02/2021

Petrópolis - As equipes de enfermagem, sob coordenação do departamento de Vigilância em Saúde, estiveram nesta segunda-feira (1) em 13 Unidades Básicas de Saúde (IBS) e uma unidade hospitalar. Foram vacinados 240 profissionais de saúde, totalizando 3.853 pessoas vacinadas no município.



As equipes de enfermagem estiveram no Hospital Nossa Senhora Aparecida e nas unidades básicas de saúde no São Sebastião, Siméria, Alto da Serra, Meio da Serra, 24 de Maio, Morin, Vila Felipe, Sargento Boening, Caxambu, Mosela, Bataillard, Pedras Brancas e Moinho Preto.



Nesta etapa, a vacinação foi estendida aos demais profissionais de saúde que atuam nas unidades hospitalares que não foram contemplados na primeira etapa. Também serão vacinados todos os funcionários e agentes comunitários de Saúde que estão na ativa nas UBS, PSF, Pronto Atendimento, Centro de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar e Núcleo de Apoio à Saúde da Família.