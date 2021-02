Petrópolis recebeu nesta quarta-feira (3) segunda dose da vacina CoronaVac Divulgação

“Recebemos hoje para a segunda dose da vacina uma remessa um pouco maior do que a anterior. Esperávamos 4.905 doses e recebemos 4.955. Com as 50 doses recebidas a mais vamos vacinar mais 25 pessoas, garantindo a elas primeira e segunda doses”, disse.



A diretora explicou que esta segunda dose é apenas para quem tomou a Coronavac, ou seja, profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente no combate à COVID-19 nas UTIs e salas de urgências e emergências, idosos maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência e deficientes maiores de 18 anos que vivem em residências inclusivas.



“Neste retorno, nossas equipes vão otimizar a vacinação, aplicando também a primeira dose nos profissionais de saúde que não foram contemplados na primeira etapa e nos profissionais que trabalham nas instituições de longa permanência”, esclareceu Elisabeth.



Até o momento, a quantidade de vacinas que Petrópolis recebeu é suficiente para vacinar 9 mil pessoas (com vacinas da CoronaVac e da AstraZeneca), o que representa um terço do público estimado para a primeira fase da vacinação no Plano Municipal.



O prefeito interino, Hingo Hammes, informou que o município segue trabalhando para garantir a chegada de novas remessas da vacina, de maneira que o município possa ampliar a campanha para os demais públicos. "Esperamos poder, em breve, anunciar a abertura da vacinação para outros grupos, com a imunização dos idosos com mais de 75 anos. É preciso, no entanto, deixar claro que a quantidade de doses enviada pelo Ministério da Saúde até agora não nos permite ampliar a campanha. Estamos cobrando dos Governos Federal e Estadual uma distribuição proporcional à população para todos os municípios", explicou.