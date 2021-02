Ao todo, já foram ministradas 5.430 doses no município Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 08:19

Pertópolis - A Campanha de Vacinação contra a COVID-19 em Petrópolis entrará em uma nova etapa na próxima quarta-feira (10), quando será iniciada a aplicação da segunda dose da vacina da CoronaVac ao público prioritário, vacinado na primeira etapa.

Um ponto fixo também será montado no Hospital Municipal Nelson Sá Earp (HMNSE). Nesta quinta-feira (4), as equipes de enfermagem, sob coordenação do departamento de Vigilância em Saúde, estiveram em 11 unidades hospitalares e da atenção básica e vacinaram 347 pessoas. Ao todo, foram ministradas 5.430 doses no município.

Publicidade

“Vamos retornar a todas as unidades visitadas na primeira etapa, seguindo a mesma sequência para imunizar – com a segunda dose - os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus em UTIs, urgências e emergências, idosos acima de 60 anos residentes em instituições de longa permanência e maiores de 18 anos que vivem em residências inclusivas. Ao mesmo tempo, nossas equipes estarão vacinando os trabalhadores da saúde, tanto nas unidades hospitalares como nas instituições de longa permanência, que não foram contemplados na primeira etapa”, explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa.

Ele anunciou também que será montado, a partir da próxima quarta-feira, um ponto fixo de vacinação no HMNSE. “Uma equipe de enfermagem ficará no hospital para atender trabalhadores das UBS’s e PSF’s que por algum motivo não puderam ser vacinados nas suas unidades de origem”, explicou Aloisio Barbosa. Para serem vacinados no HMNSE, os trabalhadores precisam apresentar documento com foto que comprove o vínculo com a unidade.

Publicidade

Nesta quinta-feira, as equipes de enfermagem estiveram no Hospital Nossa Senhora Aparecida, Sanatório Oswaldo Cruz, residências terapêuticas da Estrada da Saudade, Alberto Torres e Monsenhor Bacelar e nas unidades da atenção básica do Bonfim, Castelo São Manoel, Jardim Salvador, Vale do Carangola, Carangola e Retiro.

Agentes de endemias também foram vacinados nesta quinta-feira. Entre eles, a agente Aline Carone. “Fico mais tranquila para trabalhar, já que entramos na casa das pessoas. Fiquei muito feliz em receber a vacina”.