Publicado 06/02/2021

Petrópolis - Duas unidades hospitalares e seis unidades básicas de saúde receberam as equipes de enfermagem, sob coordenação do departamento de Vigilância em Saúde, nesta sexta-feira (5). Foram vacinadas 375 pessoas, totalizando 5.805 vacinas aplicadas até agora no município.



As equipes de enfermagem estiveram na Casa de Saúde Santa Mônica, Hospital Clínico de Corrêas (HCC) e nos postos de saúde de Araras, Vale das Videiras, Itaipava, Bairro Esperança e Águas Lindas.



Boletim epidemiológico

A Secretaria de Saúde recebeu a confirmação de mais seis óbitos relacionados à COVID-19, elevando para 511 o número de mortos no município desde março de 2020.



Este último boletim mostra que Petrópolis fez, até agora, 110.882 testes para a doença, com 16.341 resultados positivos e 89.455 negativos (levando em consideração testes rápidos e Swab). Há 5.086 casos em análise e 10.340 recuperados.



Neste momento, 49 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 74 estão em leitos clínicos privados e pelo SUS, totalizando 123 internações em toda a rede da cidade. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 36,92% e de 33,65% em leitos de UTI.