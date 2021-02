Prefeito interino, Hingo Hammes, entrega ao presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior, plano de reurbanização do entorno do Palácio Quitandinha Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 08:33

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópólis, Hingo Hammes, entregou na última quinta-feira (4) ao presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior, o projeto de reurbanização do entorno do Palácio Sesc Quitandinha. O encontro foi na sede da federação, no Rio de Janeiro. Os técnicos do Sesc, agora, irão analisar a viabilidade técnica e orçamentária do plano apresentado pelo governo municipal.



O projeto foi feito por empresas de Petrópolis e estão previstos nesta remodelagem uma academia ao ar livre, nova iluminação com fiação enterrada, uma pista de caminhada, ciclofaixa, revitalização das calçadas de pedra portuguesa existente no entorno do Palácio Quitandinha, implementação de rampas de acessibilidade nas travessias de pedestre, instalação de piso podotátil nas rampas de acessibilidade, além da remodelação e urbanização de praças.



Hammes lembrou que a ideia é aproveitar melhor o SESC Quitandinha e toda a área ao redor: “O Quitandinha sempre foi um lugar de encontros. É importante o espaço seja aberto a eventos corporativos, se integrando à rede de turismo de negócios da cidade. Além disso, podemos aproveitar melhor o entorno. A região sempre concentrou muitos eventos, sempre atraiu moradores e turistas de todo país e do mundo”.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, com a concretização do projeto, uma das consequências diretas será a valorização da região. “Vale destacar que o Quitandinha concentra um polo de tecnologia, do Serratec ao LNCC, além do setor hoteleiro e a área gastronômica”.