Traficante tinha mais de 20 cápsulas de cocaína em seu poder no Bairro Esperança, em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 13:19

Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu 220 cápsulas de cocaína, em uma ação conjunta com a Polícia Civil, na tarde da última sexta-feira (5). A droga estava escondida na rua Henrique Paixão, no Bairro Esperança. Um homem de 28 anos está preso, autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Com várias anotações criminais, entre elas tráfico associação e assalto ele é morador da comunidade do Jacaré, no Rio de janeiro. Ele disse à polícia que veio para Petrópolis com intuito de gerenciar o movimento de drogas na localidade conhecida como Provisória e levou os policiais até o local onde a droga estava escondida.



As drogas, divididas em três cargas com embalagens de diferentes tamanhos, estavam etiquetadas com inscrições fazendo referência a uma facção criminosa do capital fluminense. O material foi recolhido e levado para análise de peritos no Posto Regional de Polícia Técnico Cientifica, no Rio de Janeiro.