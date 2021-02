Operação choque de ordem em Petrópolis na noite da última sexta-feira (5) Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 09:24

Petrópolis - A Prefeitura realizou na noite da última sexta-feira (5) mais uma operação de choque de ordem na cidade. Desta vez, três estabelecimentos localizados no Bingen e na Mosela foram notificados pelo descumprimento dos decretos municipais relacionados a pandemia, principalmente, por conta de aglomerações.

As equipes da Secretaria de Serviços e Ordem Pública, Secretaria Municipal de Saúde, CPTrans e Polícia Militar iniciaram a ação na rua Treze de Maio, onde bares e restaurantes foram fechados à meia noite. De acordo com a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo, no início da noite já havia sido verificada a informação sobre a possível realização de uma festa rave, em Corrêas. A equipe esteve no local, mas não encontrou nenhuma movimentação.

“Além de fiscalizar, com essas ações queremos conscientizar a população, principalmente os jovens, de que a pandemia não acabou e que o decretos precisam ser respeitados. A meta é salvar vidas, impedindo a propagação do vírus”, frisou Karina, ressaltando que estabelecimentos reincidentes no descumprimento das regras serão multados.

A Prefeitura reforça que o mais importante nesse momento são as vidas dos petropolitanos e que a operação também ajuda a reduzir a ocupação em leitos, evitando que o vírus se espalhe ainda mais.