Água que desce de um condomínio invade a rua Neuza Goulart Brizola, em Itaipava Reprodução

Por Marco Antonio Pereira

Publicado 07/02/2021 09:54 | Atualizado 07/02/2021 16:18

Petrópolis - Os moradores da rua Neuza Goulart Briozola, em Itaipava, reclamam que a cada chuva forte a via é invadida por uma forte correnteza de água e lama que desde por uma via de acesso a um condomínio na altura do número 2001.

A quantidade de água arrasta galhos, abre buracos na via e invade os terrenos de quem vive na parte de baixo da rua, pois não há uma canalização das águas eficiente que evite o problema.

Apesar de o condomínio ter construído uma pequena canaleta na entrada da via de acesso até ele, a água acaba sendo apenas desviada e invade a rua principal, como pode ser visto no vídeo enviado pela moradora Lizet Henriques de Almeida, que a cada chuva tem que conviver com o aguaceiro que desce por sua propriedade.

Os moradores pedem a intervenção do poder público para que o problema seja resolvido.