Vacinação para idosos acima de 95 anos começa na quarta-feira (10)

Vacinação de idosos também funcionará no sistema drive-thru em Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 07:09

cadastramento de idosos acima de 95 anos para agendamento da vacinação contra a COVID-19. O cadastro deve ser feito no Petrópolis - A Secretaria de Saúde abriu na noite desta segunda-feira (8)acima de 95 anos para agendamento da vacinação contra a COVID-19. O cadastro deve ser feito no site da prefeitura

A vacinação para este público começa na próxima quarta-feira (10) e será realizada até sábado (13), das 9h às 16h, em pontos que funcionarão também no sistema drive thru no Parque Municipal, em Itaipava; e no campus da Universidade Católica de Petrópolis (UCP) na Rua Benjamin Constant, no Centro.



“Com a previsão de chegada de uma nova remessa das vacinas nesta semana, estamos dando um primeiro passo para imunizar nossos idosos e vamos continuar cobrando dos governos federal e estadual o envio de remessas proporcionais a todos os municípios a fim de garantirmos a ampliação da vacina o mais rápido possível”, declarou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Para tomarem a vacina, idosos acima de 95 anos deverão apresentar, no dia da aplicação, carteira de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.



“Pessoas que testaram positivo para a COVID-19 nos últimos 90 dias ou que estejam com sintomas não poderão ser vacinados neste momento. Estes devem aguardar e, depois, se apresentar em um dos postos de vacinação”, esclareceu o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrando que na quarta-feira também será iniciada a vacinação da segunda dose da CoronaVac para o público prioritário, vacinado na primeira etapa.