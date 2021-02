Secretaria de Serviço, Segurança e Ordem Pública (SSOP), Guarda Civil e Polícia Militar vão coibir aglomerações no Carnaval Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 07:28

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria de Serviço, Segurança e Ordem Pública (SSOP) e da Guarda Civil, e a Polícia Militar estão alinhando ações para evitar aglomerações em todo o município.

Em um encontro realizado nesta segunda-feira (8) na sede do 26º Batalhão de Polícia Militar houve também um esboço de como será realizado o trabalho de fiscalização durante o Carnaval. Importante lembrar que o governo municipal não decretou ponto facultativo nos dias 15 e 17 de fevereiro.

“Esse encontro serviu não apenas para discutirmos o carnaval, mas também para alinharmos ações do dia a dia, como o choque de ordem. A pandemia não acabou e os decretos precisam ser respeitados. A gente pede que a população nos ajude com esse trabalho, respeitando o distanciamento social e evitando as aglomerações”, declarou a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.

Segundo a comandante do 26º BPM, tenente-coronel Simone de Almeida Silva, praças e bares serão fiscalizados para que não ocorra aglomeração de populares durante o carnaval. “Pretendemos que neste período exista conscientização da população para o período de pandemia que estamos enfrentando. Precisamos que todos entendam que são corresponsáveis pela segurança e saúde local”, disse.

Na última sexta-feira (5), três estabelecimentos foram notificados pelo descumprimento dos decretos municipais relacionados à pandemia, durante mais uma operação do choque de ordem. As equipes flagraram as irregularidades em bares do Bingen e da Mosela. Neste mesmo dia, na Rua Treze de Maio, bares e restaurantes foram fechados à meia noite.

"Além de fiscalizar, com essas ações queremos conscientizar a população, principalmente os jovens. Caso o estabelecimento seja reincidente, a multa se faz necessária", disse Karina.