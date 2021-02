Poço no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) Reprodução

Publicado 09/02/2021 07:43

Petrópolis - Os parques municipais e a sede do Parque Nacional Serra dos Órgãos (Parnaso) foram autorizados a reabrir em Petrópolis. O decreto permitindo o funcionamento dos locais e as regras sanitárias que devem ser seguidas foi publicado no Diário Oficial (DO) do dia 5 de fevereiro de 2021.

O documento, que tem como base nota técnica da saúde, leva em consideração o controle da taxa de ocupação de leitos hospitalares.



Dessa maneira, o Parque Natural Municipal de Petrópolis, na Avenida Ipiranga, voltará a funcionar. Parque Cremerie e Parque Municipal, em Itaipava, já estavam abertos. A sede do Parnaso, em Corrêas, também está autorizada a reabrir, de acordo com as regras sanitárias previstas pelo município e também portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



O decreto determina o uso obrigatório de máscara, exige o distanciamento mínimo de dois metros entre os sofás, mesas, cadeiras e bancos dos espaços comuns, além de manter fechados, até que haja condições de perfeita sanitização, os centros de visitantes, banheiros, campings e bebedouros. Os parques terão que disponibilizar solução sanitizante aos visitantes e também para os funcionários.