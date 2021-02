Prefeito interino Hingo Hammes se reúne com representantes do bairro Secretário Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 06:29

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, se reuniu nesta terça-feira (9) com representantes do Instituto Caminhos da Roça, no Parque Municipal, em Itaipava. O encontro serviu para o prefeito conhecer o Projeto Secretário Sustentável, que prevê ações em conjunto entre o poder público e a iniciativa privada nas áreas de segurança, mobilidade urbana, desenvolvimento sustentável, esporte e lazer.

O objetivo do projeto é realizar melhorias em toda a região, proporcionando mais conforto para moradores e turistas.

Uma das propostas discutidas é a possibilidade de criação de uma cabine para a Guarda Civil próximo da entrada da cachoeira da Rocinha. O projeto está pronto e a obra, se aprovada, seria custeada pela iniciativa privada.

O grupo também discutiu a necessidade de reforço nos serviços de limpeza, operações de fiscalização da CPTrans para organizar o trânsito nos fins de semana, e criação de projetos esportivos e de lazer na Praça de Secretário.

“Algumas das propostas a gente consegue atender de forma imediata, outras são a médio e longo prazo. Mas é muito importante que a sociedade civil se organize, como é o caso do Instituto Caminhos da Roça, que apresentou os problemas, mas também trouxe ideias de soluções", destacou Hammes.

A presidente do Instituto Caminhos da Roça, Janice Caetano, ressaltou que o grupo busca uma parceria com a prefeitura para melhorar os serviços na região, pensando nos moradores e também nos visitantes. "Eu fiquei bastante satisfeita com a receptividade. Além do prefeito interino, secretários municipais também participaram e todos se mostraram muito solícitos em ajudar. Temos alguns problemas que, com boa vontade, podemos resolver juntos”, disse.

Além do prefeito, participaram do encontro a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo; o diretor-presidente da Comdep, Leonardo Fernandes; a coordenadora Especial de Articulação Institucional, Fernanda Ferreira; além do Superintendente Geral da Guarda Civil, José Augusto Carvalho. Também estiveram presentes os vereadores Júnior Coruja (PSD) e Júnior Paixão (DC).