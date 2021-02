Reparos emergenciais continuam sendo feitos nas estradas vicinais nos distritos Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 06:38 | Atualizado 12/02/2021 06:41

Petrópolis - A Secretaria de Obras de Petrópolis continua realizando serviços de reparo em estradas vicinais nos distritos. O trabalho está feito desde o início de janeiro e atende, de forma emergencial, moradores e produtores rurais até que uma intervenção maior possa ser desenvolvida no período correto.



Nesta quinta-feira (11), as intervenções foram feitas nas estradas Santa Maria e dos Pilatos na localidade do Brejal, na Posse. Equipes da Secretaria de Obras usaram máquinas para nivelar as ruas e cobrir os buracos. Também foi feito um trabalho de limpeza das caixas de passagem para facilitar o escoamento de água e manter as vias em boas condições por mais tempo.

Reparos emergenciais continuam sendo feitos nas estradas vicinais nos distritos Divulgação



Para o prefeito Interino, Hingo Hammes, “essas vias são de extrema importância não só para a locomoção dos moradores como também para o escoamento da produção agrícola, fundamental para o desenvolvimento econômico da região”.



Neste mês de fevereiro equipes de diversos setores do governo interino se reuniram com moradores e produtores rurais do Bonfim e Brejal para debater melhorias para as regiões.



Todas as intervenções realizadas desde o início de 2021 são emergências para atender o pedido urgente da população, porém a reestruturação completa das estradas só pode ser feita durante do período de estiagem. Durante o verão, onde as chuvas são constantes, a ação da água prejudica o serviço. Para o, Hingo Hammes, “essas vias são de extrema importância não só para a locomoção dos moradores como também para o escoamento da produção agrícola, fundamental para o desenvolvimento econômico da região”.Neste mês de fevereiro equipes de diversos setores do governo interino se reuniram com moradores edo Bonfim e Brejal para debater melhorias para as regiões.Todas as intervenções realizadas desde o início de 2021 são emergências para atender o pedido urgente da população, porém a reestruturação completa das estradas só pode ser feita durante do período de estiagem. Durante o verão, onde assão constantes, a ação da água prejudica o serviço.