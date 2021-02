Idosos com mais de 90 anos começam a ser vacinados nesta sexta-feira (12) em Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 07:36

Petrópolis - Petrópolis vai ampliar a vacinação de idosos contra o coronavírus. A partir desta sexta-feira (12), além dos idosos com mais de 95 anos, aqueles que têm 90 anos ou mais também poderão ser vacinados em um dos dois pontos de vacinação instalados no campus da UCP, localizado na Rua Benjamin Constant, no Centro, e no Parque de Itaipava, das 9h às 16h.

A ampliação da campanha foi garantida após a chegada de uma nova remessa da vacina CoronaVac no início da tarde desta quinta-feira (11), quando foram recebidas 2.670 novas doses.

vacinação dos idosos com 90 anos ou mais seguirá as mesmas orientações feitas para os idosos com mais de 95 anos: para agilizar o atendimento, a vacinação pode ser agendada na dos idosos com 90 anos ou mais seguirá as mesmas orientações feitas para os idosos com mais de 95 anos: para agilizar o atendimento, a vacinação pode ser agendada na página da prefeitura na internet.

A vacinação será feita desta sexta-feira (12) até o próximo sábado (20), com exceção de domingo (14) e terça-feira (16), que é feriado de Carnaval. Os pontos de vacinação funcionam das 9h às 16h. No dia da aplicação, o idoso deve apresentar identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.

Vacinação de acamados



A equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) iniciou nesta quinta-feira (11) a vacinação dos acamados. O atendimento aos pacientes iniciou em Corrêas, após análise dos mapas de calor elaborados em parceria com a Fiocruz Petrópolis, e nos próximos dias estará no Centro. Os técnicos do SAD fazem as visitas identificados com crachás e são transportados por carros oficiais da prefeitura.