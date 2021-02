Prefeito interino, Hingo Hammes, com equipe foi inspecionar trabalhar do Ônibus Lilás na Vila Rica Divulgação

Publicado 15/02/2021 08:10

Petrópolis - Na manhã deste sábado (13), o prefeito interino, Hingo Hammes, acompanhou a ação do Ônibus Lilás, do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM), que retomou as atividades neste ano de 2021, começando pelo bairro Vila Rica.

Na estrutura, as equipes ofereceram serviços multidisciplinares, psicólogos e auxílio jurídico. A ideia é acolher e orientar as mulheres, especialmente as vítimas de violência doméstica. Os atendimentos estavam suspensos desde o início da pandemia, em março de 2020.



“Ações como essa são capazes de transformar a vida de mulheres de todas as idades. Com a informação adequada podemos contribuir no o dia a dia delas em seus bairros e comunidades. Queremos fortalecer a rede de apoio e promover em nossa cidade uma mudança de cultura, valorizando a proteção da mulher na sociedade”, disse o prefeito interino.



Cléo de Marco, coordenadora do Gabinete da Cidadania, valoriza as ações realizadas: “Qualquer ação realizada na cidade em prol das mulheres é bem-vinda. Essas mulheres que vivem em comunidades precisam ser assistidas e estaremos com uma atuação forte ao longo do ano nesse sentido”, disse.



Ana Luiza Franco, coordenadora do CRAM, explica que o Ônibus Lilás é uma estrutura móvel, voltada para o atendimento de moradoras em comunidades mais distantes.



“Oferecer às mulheres um atendimento especial, para que elas se sintam acolhidas e com seus direitos assegurados é de suma importância. Contribui para que mostremos às mulheres que elas têm uma rede de apoio com que podem contar no município, mesmo em bairros mais distantes”, disse Ana Luiza, explicando que o veículo é equipado com salas que garantem a privacidade e dispõe de atendimento multidisciplinar às vítimas de violência.



O serviço é oferecido de 9h às 14h. Veja o cronograma de atendimento do Ônibus Lilás:



27/02 – Praça de Secretário, em Secretário.

06/03 – Posto de Saúde da Posse

13/03 – Posto de Saúde do Brejal

20/03 – Escola M. Amélia Antunes Rabelo, em Madame Machado

27/03 – Escola Paulo Montes, em Araras.

03/04 – Escola Abelardo Delamare, no Caxambu.