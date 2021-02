Parque Natural Municipal Padre Quinha, na avenida Ipiranga, será reaberto nesta terça-feira (16) Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 08:44

Petrópolis - O Parque Natural Municipal Padre Quinha, na avenida Ipiranga, será reaberto nesta terça-feira (16) às 10h. O prefeito interino, Hingo Hammes, ao lado do secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbell; e da Turispetro, Samir El Ghaoui, vistoriou o espaço para garantir que a estrutura estivesse pronta para atender os visitantes. Houve a pintura do pórtico de entrada, vistoria e limpeza das trilhas e da sala da Guarda Civil.



Para a reabertura do Parque Natural, a prefeitura está assegurando o cumprimento de todo o protocolo da Vigilância Sanitária. Na entrada, haverá aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e será exigido o uso de máscara, respeitando o decreto municipal publicado no último dia 5 de fevereiro.



Segundo Hammes, a prefeitura quer ocupar o espaço com atividades para todas as idades. “Realizamos uma série de melhorias para atender os visitantes. O próximo passo será liberar a trilha mais longa, fazendo o manejo, além de ocupar o Parque Natural com atividades esportivas e de lazer para toda a cidade”, disse.



“O espaço estava há muito tempo fechado e as melhorias eram necessárias. Ficamos muito felizes em entregar o Parque Natural dessa forma, com o pórtico reformado, com as salas limpas, pintadas, enfim, com toda a estrutura para os visitantes e também para os funcionários”, explicou Campbell.



“O Parque Natural faz parte do circuito do Centro Histórico e para o turismo também é uma conquista”, garantiu Samir.



Após a reabertura amanhã, o horário de funcionamento do espaço será de segunda a domingo, de 8h30 às 17h30.