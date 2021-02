Por O Dia

Publicado 19/02/2021 08:39

Petrópolis - Os idosos com 90 anos ou mais que ainda não conseguiram se vacinar contra a COVID-19 terão até a próxima terça-feira (23) para ir até um dos dois postos de vacinação. O prazo para atendimento exclusivo desta faixa etária, que terminaria neste sábado (20), foi ampliado para facilitar o acesso da população. Para se vacinar é preciso fazer o cadastro na página da prefeitura na internet.“A vacina é a única forma de se proteger contra o coronavírus, por isso, é fundamental que nossos idosos sejam vacinados. Estamos ampliando o período de vacinação para facilitar o acesso dos idosos com mais de 90 anos que ainda não conseguiram tomar a primeira dose”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.A vacinação continua sendo feita em um dos dois postos montados no campus da UCP na Rua Benjamin Constant, no Centro, e no Parque Municipal, em Itaipava, que também funcionam com sistema de drive thru, das 9h às 16h, de segunda-feira a sábado. Para ser vacinado, é necessário fazer o agendamento no site da prefeitura e comparecer ao local com identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.Pessoas que testaram positivo para a Covid-19 nos últimos 30 dias ou que estejam com sintomas não poderão ser vacinados neste momento. Por isso, devem aguardar e depois se apresentar em um dos postos de vacinação.