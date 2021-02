Veículo saiu da pista e caiu dentro do rio no bairro Bingen Reprodução/Rafaela Galhardo

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 09:53 | Atualizado 22/02/2021 11:00

Petrópolis - Um acidente na noite desse domingo (21) deixou o saldo de uma mulher morta e outra pessoa ferida depois que o carro em que as vítimas estavam caiu dentro do rio Piabanha, no Bingen. O acidente ocorreu próximo à entrada do bairro Duarte da Silveira, por volta das 23h.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a mulher, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma outra pessoa que também estava no veículo foi levada pelos agentes para o Hospital Santa Teresa (HST) com ferimentos graves.