Publicado 22/02/2021 10:21

Petrópolis - Os novos cartões do Merenda Certa, programa municipal criado para garantir o reforço alimentar de alunos da rede municipal de ensino durante o período de pandemia, com aulas online, serão entregues às famílias dos estudantes ao longo desta semana. Os cartões serão entregues já com o crédito de R$ 70 do benefício.



Segundo o prefeito interino, Hingo Hammes, o programa será mantido enquanto houver o ensino remoto, passando por readequação (e não extinção) no momento em que o município der início ao ensino híbrido.

“Entendemos a importância do programa para as famílias, por isso desde o início garantimos que ele seria mantido. Os cartões serão entregues aos pais ou responsáveis na escola onde o aluno está matriculado a partir desta quarta-feira, seguindo calendário específico que será divulgado nesta semana, já com os valores creditados. A recarga, no mês que vem, será automática”, avisou o prefeito interino.



A Secretária Municipal de Educação, Marcia Palma, lembrou que o contrato com a empresa administradora dos cartões terminou em dezembro, por isso, a secretaria precisou abrir, em janeiro, processo para contratação de prestadora do serviço.

“O processo foi concluído e, agora, a empresa trabalha na confecção dos novos cartões. Vamos fazer a distribuição dos cartões às escolas conforme a empresa fizer a entrega, começando na quarta-feira (24). É importante que os pais ou responsáveis fiquem atentos ao calendário que será divulgado durante a semana, observando as datas e horários para retirada dos cartões”, orientou, lembrando que os antigos cartões devem ser descartados.



FIQUE ATENTO:

Na quarta-feira (24), os diretores das primeiras escolas estarão organizando a entrega. Os pais devem ficar tranquilos: as equipes gestoras comunicarão o horário de entrega do cartão de acordo com a turma do aluno, para evitar aglomeração. As escolas que iniciarão a distribuição no dia 24 são:



E.M.Abelardo de Lamare

E.M.Bataillard

E.M.Leonardo Boff

E.M.Clemente Fernandes

E.M.Dom Pedro de Alcântara

E.M.Duque de Caxias

E.M.Luiz Carlos Soares

E.M.General Heitor Borges

E.M.João Kopke

E.M.Odette Fonseca

E.M.Gov. Marcello Alencar

E.M.Joaquim Deister

E.M.Robert Kennedy

E.M.Rotary

E.M.Rosalina Nicolay

E.M.Ed.Esp. Santos Dumont

E.M.Soroptimista



O calendário com as datas de entregas dos cartões dos alunos das demais escolas será divulgado ao longo da semana.