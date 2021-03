Pacotes de feijão e macarrão foram descartados neste sábado (6) Reprodução/Internet

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis abriu tomada de contas para apuração e possível responsabilização da empresa Barra do Turvo por danos causados à administração pública em função do fornecimento de gêneros alimentícios com bichos, sem condições de uso, à rede municipal de Educação, que seriam utilizados para a merenda esoclar.

O município notificou a empresa e vem adotando desde o início do ano as providências necessárias à investigação do caso, para buscar o ressarcimento ao erário público e o correto descarte do material, de forma a evitar a contaminação de outros itens.



Laudos da Vigilância Sanitária de janeiro e de fevereiro mostraram a contaminação de pacotes de feijão e macarrão, que foram descartados neste sábado, após adoção de todos os procedimentos legais necessários.

“Os itens estavam dentro do prazo de validade, mas com bichos saindo dos pacotes. A Vigilância Sanitária foi acionada e produziu laudos atestando a impossibilidade de uso. Precisávamos tirar os itens do galpão, fazendo o descarte correto, para evitar que, com a chegada dos alimentos que estão sendo adquiridos agora, houvesse contaminação dos demais itens”, detalhou Tiago Gasparini Ramos, gerente da Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.



A secretária municipal de Educação, Márcia Palma, afirmou que todos os trâmites legais foram seguidos, com abertura de processo para o descarte e laudos da Vigilância Sanitária e também do Inea, para o correto descarte dos itens. “A partir daqui o departamento jurídico seguirá com as providências cabíveis”, finalizou.