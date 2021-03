Trecho da BR-040 terá interdições temporárias Reprodução

Publicado 09/03/2021 09:57

Petrópolis - Uma operação para retirar um conjunto de vigas da região do Belvedere do Grinfo, no km 89 da BR-040, causará interdições temporárias desse trecho da descida da Serra de Petrópolis, no sentido RJ da rodovia.

A retirada das vigas ocorrerá a partir de hoje, se estendendo até quinta (11), no período das 8h às 18h, com fechamentos da pista por até 15 minutos, permitindo a saída das carretas do Belvedere com total segurança. O trecho estará sinalizado, exigindo atenção redobrada dos usuários.



O serviço terá o acompanhamento da Concer e Polícia Rodoviária Federal, podendo ser adiado se houver condições climáticas ou operacionais adversas.



A Concer informa que para obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040, o usuário pode ligar para a Central de Atendimento: 0800-2820040. Portadores de deficiência auditiva e de fala: 0800-2810041.

A operação no Belvedere também terá informações no site www.concer.com.br, Facebook Concer e WhatsApp Concer (21) 99724-2655, Duque de Caxias; 97288-3912, Serra; 997848115, Itaipava-Juiz de Fora.