Vacinação de idosos continua nesta terça-feira (9) em Petrópolis Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 10:27 | Atualizado 09/03/2021 10:37

Petrópolis - As equipes de enfermagem, sob coordenação do departamento de Vigilância em Saúde de Petrópolis, deram sequência nesta segunda-feira (8), à vacinação contra a COVID-19. A partir desta terça (9) também começam a ser vacinados idosos a partir de 80 anos.

Durante todo o dia, 753 pessoas foram vacinadas na cidade, dessas 353 receberam a segunda dose. Até o momento 12.631 pessoas receberam a primeira dose e outras 5.690 receberam a segunda dose do imunizante.

Nos pontos de drive thru do Centro e de Itaipava, UBSs e PSFs, 118 idosos foram vacinados. Em paralelo, equipes do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) vacinaram 12 pessoas. Nesta segunda-feira, 623 profissionais da saúde das redes pública e privada receberam vacinas, sendo aplicadas 342 injeções referentes a primeira dose e 281 da segunda dose do imunizante.

A vacinação de idosos com idade entre 85 e 89 anos seguirá sendo realizada na terça-feira (9) no campus da Universidade Católica de Petrópolis (UCP) na Rua Benjamin Constant – Centro e no Parque Municipal, em Itaipava.