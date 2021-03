Kits escolares serão distribuídos para os alunos da rede municipal de Educação Divulgação/Ascom

Publicado 10/03/2021 10:09

Petrópolis - O governo municipal interino, por meio da Secretaria de Educação de Petrópolis, iniciou o processo de entrega para as unidades educacionais de mais de 41 mil kits escolares de uso individual.

Os gestores das escolas e Centros de Educação Infantil irão marcar com os pais e responsáveis os horários para a cessão do material – respeitando todas as medidas preventivas: uso de álcool em gel, distanciamento e disponibilização em horários separados para cada turma. A quantidade de kits distribuídos seguirá a ordem dos alunos matriculados até dia 1º de março deste ano.

Receberão o conjunto tanto os alunos dos Centros de Educação Infantil, quanto os das escolas e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os kits foram adquiridos por meio de adesão a uma ata de compras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ou seja, o governo federal abriu um grande processo de compra e as prefeituras interessadas tiveram a oportunidade de adquirir e pagar por todo material recebido.

Kits diferentes para cada fase de escolaridade

O kit escolar leva em consideração cada faixa etária. Serão entregues em formatos diferentes, com materiais que atendem a necessidade para os anos de ensino diferenciados: pré-escolar, ensino fundamental anos iniciais e anos finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No caso do pré-escolar, o conjunto é formado por agenda escolar, dois apontadores com depósito, 2 borrachas, dois cadernos de desenho de 96 folhas, canetinhas (12 unidades), duas colas brancas, três caixas de colas coloridas (caixas com 6 unidades), giz de cera (caixa com 12 unidades), dois conjuntos de lápis de cor (caixas com 12 unidades), quatro lápis, duas caixas de massa de modelar, uma pasta transparente, um pincel, uma tesoura e uma caixa de tinta guache (6 unidades).

Nos conjuntos do Ensino Fundamental – anos iniciais – há, além de apontador, borracha, lápis de cor, canetinhas e grafite, calculadora e cadernos brochurão (80 folhas). No dos anos finais também há esquadros e nos conjuntos da EJA, régua, transferidor e caderno universitário.