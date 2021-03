Boletim Epidemiológico desta terça-feira (9) Reprodução

Publicado 10/03/2021 10:58

Petrópolis - O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Petrópolis desta terça-feira (9) mostra que a cidade fez, até agora, 124.555 testes para COVID-19, com 21.539 resultados positivos e 97.236 negativos (levando em consideração testes rápidos e Swab). Quatorze novos óbitos foram registrados.



Neste momento, 98 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 65 estão em leitos clínicos, considerando leitos privados e SUS, totalizando assim, 163 internações em toda a rede da cidade. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 69,09% e 66,67% em leitos de UTI.



A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos, hoje em 584, é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da Vigilância Epidemiológica, o que é feito por equipe administrativa. Trata-se de medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde.