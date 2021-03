Wokshop vai trabalhar crenças que impedem a pessoa de ser e viver em sua plenitude máxima, dizem organizadoras Divulgação/Roberta Costa

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 10:29

Petrópolis - Petrópolis recebe no próximo dia 21 de março o Wokshop Destrave sua Vida, que vai reunir vivências de cinco técnicas diferentes para "abrir o corpo para receber tudo que o Universo pode nos dar, a fim de melhorar a fluidez em todas as áreas da vida, trabalhando crenças que impedem a pessoa de ser e viver em sua plenitude máxima", segundo as organizadoras do evento, as jornalistas e terapeutas Roberta Costa e Luciana Bassous.



“Para a astrologia, o ano novo começa em 20 de março. É uma energia de renovação que chega até nós e que é muito propícia para nos curarmos de antigos padrões e fazer limpezas profundas no nosso ser”, explicou Luciana.

Wokshop Destrave sua Vida vai reunir vivências de cinco técnicas diferentes Divulgação/Roberta Costa

"Trazemos em nosso subconsciente padrões e crenças que nos limitam de ter relacionamentos saudáveis, de prosperar, de receber das infinitas possibilidades do Universo. Por anos, nosso subconsciente vem sendo programado de maneira errada, com dogmas, pensamentos, interpretações e conceitos falsos que impregnam nosso cérebro e nos impedem de desenvolvermos o nosso potencial máximo. Mas a boa notícia é que é possível limpar esses padrões que insistem em se repetir em nossas vidas", continuou a terapeuta.



“Hoje existem diversas técnicas de expansão de consciência que visam desprogramar esses antigos padrões que nos impedem de crescer, de atrair a abundância que merecemos. Mas é como tomar banho e escovar os dentes, limpar essas crenças é um trabalho contínuo. Deve ser feito todos os dias e exige comprometimento. É um autocuidado. Quanto vale cuidar da sua saúde mental, emocional e espiritual?”, questionou Roberta.



O workshop começa às 9h e termina às 16h e vai contar com meditação de Thetahealing; limpeza de crenças com a técnica da Chama Violeta; Cura de Relacionamentos com os Anjos da Criação com o atendimento “Quebra de padrões de relacionamentos anteriores e de nossos ancestrais”; além de vivências da Desprogramação Neurobiológica , que é capaz de redefinir padrões de pensamento e comportamento, desbloqueando limitações de ordem física, mental e corporal e da Aura Master, técnica de alinhamento energético que limpa traumas, destrava a prosperidade e deleta memórias negativas.



As jornalistas e terapeutas Roberta Costa e Luciana Bassous, organizadoras do workshop Divulgação/Roberta Costa

O workshop será realizado na Veramente Italiana, espaço gastronômico em meio à Mata Atlântica em Secretário, onde os participantes poderão experimentar delícias da culinária italiana. O local vai contar com todas as regras de segurança e sanitárias como distanciamento entre as mesas e cadeiras, higienização, álcool em gel e aferição de temperatura dos participantes.



Serviço:

WORKSHOP DESTRAVE SUA VIDA

VAGAS LIMITADAS

Dia: 21 de março - 9h às 16h

Local: Restaurante Veramente Italiana, Secretário.

Investimento: R$ 150 (alimentação inclusa)

Informações pelos telefones:

(24) 98837-1648

