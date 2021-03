Veículos foram abordados, aglomerações foram reprimidas e estabelecimentos foram fechados às 22h Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 15:26

Petrópolis - Petrópolis continua firme nas ações de fiscalização em bares e restaurantes e para conter aglomerações no município. Entre a noite de sexta-feira (12) e madrugada deste sábado (13), a operação Choque de Ordem, além do Centro e Itaipava, percorreu comunidades em toda a cidade.

Um estabelecimento localizado no Valparaíso e outros dois no centro da cidade foram multados por estarem descumprindo os decretos municipais de combate à COVID-19. Também houve autuações nos distritos.



As equipes da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, CPTrans, Juizado da Infância e Juventude, fiscalização de Posturas e fiscalização Sanitária, junto com a Polícia Militar e Guarda Municipal estiveram nos principais pontos de aglomeração entre o primeiro e o quinto distrito do município.



Na rua 13 de Maio, a operação Choque de Ordem também contou com uma equipe de fiscalização da Lei Seca, do Detran. Veículos foram abordados, aglomerações foram reprimidas e estabelecimentos foram fechados às 22h. Em Itaipava, a operação contou com a participação de policiais civis da 106ª DP.