Cidade de Petrópolis comemora sua fundação no dia 16 de março

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 10:32

Petrópolis - No dia 16 de março, aniversário de Petrópolis, eventos culturais festejam a data e trazem ao público, através da internet, encontros com escritores, atores, músicos e vários profissionais da cultura.

Um deles o lançamento do livro A mulinha trololó, de Madson José, projeto realizado através da Lei Aldir Blanc. O ator circense e diretor teatral, às 19h, revelará ao público, também em um evento on-line, a sua veia de autor, lançando o livro infanto-juvenil.



Na mesma data, qualquer pessoa poderá ter acesso ao Museu Casa do Colono de forma online, como se estivesse presencialmente no local. É essa a experiência que será oferecida através de um tour virtual pelo atrativo, com imagens em 360°. A Casa do Colono será o primeiro atrativo de Petrópolis a receber a tecnologia e o mapeamento digital. O link para o acesso é: https://tourvirtual360.com.br/casacolono/.



A digitalização de todo o museu é uma iniciativa da agência Roteiro Produções com a Prefeitura, também por meio da Lei Aldir Blanc. “Petrópolis é uma cidade com importância histórica sem igual. Com a pandemia, temos que achar novas formas de mostrar as belezas de nosso município, atrair os olhares das pessoas para a cidade. Esse é um projeto que evidencia a riqueza cultural de Petrópolis”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.



Ainda fazem parte da programação cultural o Papo de Rua, que acontece às 18h no Instagram @nacaopetropolis; o Dançando os Elementos com Silvia Marques, que vai ao ar às 19h YouTube: Canal Silvia Marques. Além disso, são pelo menos três eventos envolvendo mais de 30 escritores.



Eventos culturais na semana do aniversário da cidade



PARINTINS - A ILHA ENCANTADA - Priscila Castro

15/3 - 19H - BOI BUMBÁ

16/3 - 19H - SINHAZINHA

17/3 - 19H - CUNHÃ

18/3 - 19H - RAINHA DO FOLCLORE

19/3 - 19H - PORTA ESTANDARTE

20/3 - 19H - PAJÉ

21/3 - 19H - EVOLUÇÃO DOS BOIS

Instagram @xdaquestaoproducoes



PAPO DE RUA - Guilherme Barcelos

16/3 - 18H

Instagram @nacaopetropolis



OFICINA DE COMPOSIÇÃO, ARRANJO E TECNOLOGIA - Guimo Motta

20/3 - 18H



FEMME - SEXTA FEIRA - Kika Notini

19/3 - 17H

Youtube Femme Petropolis

https://docs.google.com/document/d/1oUcZgTey-buR3QZsr9uXGl8tybD0Js4xbvTfvQ2jNpg/edit#



A MULINHA TROLOLÓ - LANÇAMENTO DE LIVRO - Madson Jose

16/3 - 19H

Youtube Bem Cultural TV



LANÇAMENTO DO ÚLTIMO EPISÓDIO PODCAST ARTEVISTA - João Corrêa

17/3 - 12H

Instagram @prod.salada



CONTANDO A HISTÓRIA DO AGROECOVIDA - Miriam Barrutia

18/3 - 20h

Instagram @agroecovida

Youtube AGROECOVIDA

https://youtube.com/channel/UC0T3NI5HnH5u3OKk8tVKASg



CLIPE MUSICAL DUB LYRIO - SEMPRE SE LEMBRE - Dub Lyrio

21/3 - 12h

Instagram @dublyrio



CURSO ILUMINANDO IDEIAS - Iluminação para teatro e vídeos

16 a 20/3 - 21H

Inscriçao http://bit.ly/iluminandoideias



CHÃO SAGRADO - FÉ, AMOR E CARIDADE - Ronaldo Alves

15/3 - 20h



MIUDINHA DE MEDO - LANÇAMENTO DE LIVRO - Regina Nascimento Resende

20/3 - 15h

Duetto's Café - Jardim do Museu Imperial

Reservas (24) 99955 2730



A ESTÓRIA DA HISTÓRIA - Petrópolis antes da República - Maurício Araújo

16/3 - 10h, 11h, 12h e 13h



Dançando os Elementos - Silvia Marques

16/3 - 19h

YouTube: Canal Silvia Marques

Link de acesso e maiores informações nas Redes Sociais @gruposilviamarques



O espetáculo online Dançando os Elementos busca contribuir pra a Cultura e valorização da nossa cidade, integrando dança, musica e natureza. Baseada nos Quatro Elementos, essa mostra utilizou como cenário belas paisagens naturais de Petrópolis, que fazem referências ao clima e sensação dos elementos, através de músicas, figurinos, objetos e acessórios que mostrem os elementos através da dança. Além de tudo, mostrar ao público as belezas naturais, totalmente acessíveis na cidade de Petrópolis.



Projeto Mapeamento Digital do Museu Casa do Colono - Flavio Menna Barreto

16/3

Link para acesso: https://tourvirtual360.com.br/casacolono/