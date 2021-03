Drogas apreendidas com um jovem de 19 anos no Quitandinha Reprodução/Internet

Publicado 15/03/2021 11:23

Petrópolis - Uma denúncia anônima levou a Polícia até um jovem de 19 anos que foi detido por tráfico de drogas no bairro Quitandinha, na tarde de sábado (13). Com ele, policiais militares encontraram 20 cápsulas de cocaína, 12 trouxinhas de maconha e 20 pedras de crack, além de R$ 14 em espécie.



O jovem suspeito foi flagrado na região conhecida como Casinhas, na rua Ceará. Após uma revista, os agentes encontraram as drogas dentro de uma sacola.

Já no Castelo São Manoel, dois homens de 27 e 31 anos foram detidos também acusado de tráfico. Com eles, foram encontrados seis pinos de cocaína e 58 tiras de maconha.

A PM também chegou aos suspeitos após receberem uma denúncia informando que dois homens estariam comercializando drogas na rua Capitão João Amanso de Souza Coutinho. Ao notar a presença dos agentes, a dupla tentou fugir, mas acabou sendo capturada.



