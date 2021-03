Palácio Amarelo, sede da Prefeitura de Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 20:19

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis decidiu prorrogar até o dia 22 de março as medidas restritivas anunciadas no dia 4 para desacelerar a taxa de contágio da COVID-19 e anunciou novas mudanças. Além da limitação do horário de funcionamento de bares e restaurantes até as 22h, proibição de aglomerações, seja em área pública ou privada, e proibição de permanência de pessoas nas ruas das 22h às 5h, fica determinado o funcionamento do comércio em horário diferenciado, das 11h às 20h, com limitação de 50% da capacidade.

Lojas de conveniência que funcionam em postos de combustíveis também estão proibidas de venderem bebidas alcoólicas das 22h às 5h. O decreto municipal desta segunda-feira (15) também prevê limitação da ocupação de templos religiosos em 50% da capacidade. Outras medidas estão sendo preparadas e serão anunciadas nos próximos dias.

Publicidade

“Precisamos da união de todos neste momento. As mudanças são necessárias para dar fôlego à rede de saúde. Estamos nos desdobrando para aumentar o número de leitos, mas, se não mudarmos nossas atitudes em relação ao coronavírus, nada será suficiente. A população precisa ajudar, adotando as medidas de prevenção. Faço um apelo para que as pessoas mantenham o distanciamento social, usem máscaras e tomem todos os cuidados para evitar a disseminação e o contágio pelo coronavírus”, pediu o prefeito interino, Hingo Hammes.

A decisão pela ampliação das medidas leva em conta o cenário epidemiológico no país, com agravamento dos casos em todas as regiões, e orientações do Governo do Estado. Além disso, na cidade, houve aumento de mais de 40% no número de internados nas redes pública e privada do município, em relação à primeira semana do mês de março.

Publicidade

“Estamos fazendo o monitoramento diário dos dados e acompanhando de perto a situação nas unidades de saúde. Todos os esforços estão sendo feitos para que possamos absorver a demanda por atendimento, mas nada vai adiantar se a população não colaborar. Estamos completando um ano de pandemia, entendemos que todos estão cansados, mas é preciso que cada petropolitano colabore para que possamos superar este momento. O esforço de cada um conta. Reforço o apelo do prefeito para que as pessoas mantenham as medidas de prevenção, usem máscara, mantenham o distanciamento social e sobretudo evitem as aglomerações”, ressaltou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A Prefeitura também lançou uma campanha de conscientização e vem utilizando tantos os carros da Defesa Civil quanto o sistema de alerta e alarme existente em comunidades da cidade para divulgar orientações à população.