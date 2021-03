Idosos de 79 anos vão ser vacinadas na quarta-feira (17) em Petrópolis Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 21:29

campanha de imunização contra a COVID-19 a Prefeitura de Petrópolis inicia nesta quarta-feira (17) a vacinação de idosos com 79 anos ou mais. O cadastro para a vacinação deste público foi aberto às 19h desta segunda-feira (15), no Petrópolis - Dando sequência àcontra a COVID-19 a Prefeitura de Petrópolis inicia nesta quarta-feira (17) a vacinação de idosos com 79 anos ou mais. O cadastro para a vacinação deste público foi aberto às 19h desta segunda-feira (15), no site da Prefeitura

No momento do cadastramento do idoso, o interessado pode escolher entre seis opções de locais para a vacinação. É preciso atenção para a data e local de agendamento. Até o último sábado (13) foram vacinados na cidade 6.149 idosos com mais de 80 anos.



A vacinação de idosos está sendo feita em seis diferentes pontos da cidade: nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Quitandinha, Itamarati e Morin; e ainda em três pontos que funcionam também pelo sistema drive thru – na UCP do Bingen; Campus da UCP Benjamim Constant e Parque de Exposições, em Itaipava, onde também podem ser vacinadas pessoas que cheguem a pé. A data para a vacinação é marcada de acordo com a demanda em cada unidade.



“Estamos dando hoje mais um passo para a proteção dos idosos, público que muito nos preocupa, dada a vulnerabilidade. Nosso maior desafio, no momento, está sendo conseguir mais doses para ampliarmos a vacinação o mais rápido possível. A vacinação está avançando conforme a chegada de novas remessas da vacina, porque não podemos correr o risco de convocar a população para a vacinação e não ter doses suficientes para aplicar em todos os que procurarem os postos. Tudo tem sido feito para ampliarmos a vacinação o mais rápido possível”, afirmou o prefeito interino, Hingo Hammes



Além das cobranças ao governo do Estado e ao Governo Federal, Petrópolis aderiu recentemente ao movimento liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, com o objetivo de criar um consórcio que permita a compra direta de vacinas contra a COVID-19. “Não vamos medir esforços para que Petrópolis receba mais vacinas o quanto antes”, afirmou Hammes.