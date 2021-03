Empresas de ônibus estão sendo cobradas para o imediato retorno da operação de 100% da frota Reprodução

Publicado 17/03/2021 22:52

Petrópolis - Após sucessivas tentativas de negociação, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Procuradoria Geral do Município, entrou nesta quarta-feira (17) com medida judicial cobrando das empresas de ônibus o imediato retorno da operação de 100% da frota.

A medida tem como objetivo garantir maior oferta de ônibus à população, evitando aglomerações dentro dos coletivos e também nos pontos de embarque e desembarque.

“O transporte público é um serviço essencial, ainda mais neste momento de pandemia. A discussão sobre a operação foi judicializada no ano passado e vínhamos dialogando com as empresas para garantir uma oferta maior de viagens e de ônibus. Chegamos a conseguir a retomada de alguns horários de pico, mas precisamos também do aumento da frota. Lá atrás, quando houve a redução da frota nas ruas, comércio e vários outros segmentos econômicos estavam fechados, mas tudo foi reaberto e a operação não foi normalizada. Precisamos que as empresas aumentem a oferta de ônibus, preservando a saúde da população”, frisou o prefeito interino, Hingo Hammes.

O procurador geral do município, Fábio Alves, destacou que o momento é de união de forças. “A discussão sobre o transporte público na pandemia não é nova. As empresas alegam na justiça desequilíbrio financeiro, para justificar a impossibilidade de voltar a operar com 100% da frota. Isso desde o ano passado. O que estamos fazendo agora é pedir que a justiça reconheça a necessidade da população e determine a volta a operação. Neste momento precisamos de mais coletivos para atender a demanda, reduzindo o risco de contaminação”.