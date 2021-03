Motoristas de ônibus ameaçam entrar em greve nesta segunda-feira (22) em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 09:04

Petrópolis - O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis (Setranspetro) informou que a operação de segunda-feira (22) está prevista para acontecer normalmente em Petrópolis. Todo e qualquer movimento ilegal e irregular de greve será combatido com todas as medidas necessárias para que o serviço de transporte coletivo seja garantido à população petropolitana.

As negociações continuam ocorrendo de forma legal, regular e respeitosa, conforme nota encaminhada pelo Sindicato dos Rodoviários, na noite desta sexta-feira (19) para a imprensa.



O Setranspetro diz que ficou surpreso com a "participação de pessoas que não fazem parte do setor rodoviário incitando a categoria a atos não regulares e ilegais".

Neste momento de extrema dificuldade para a humanidade e para o município, que está com altos números de contaminados pela COVID-19, o Setranspetro espera que qualquer pessoa ou representante da própria sociedade, assuma uma postura coerente e permita que o serviço de transporte por ônibus, que é essencial para a sociedade, seja realizado sem qualquer prejuízo para os rodoviários e para a população, garantindo o deslocamento de todos, inclusive, das pessoas que procuram pela rede de saúde e também dos profissionais que trabalham na linha de frente no combate ao Coronavírus e em outros serviços essenciais", diz a nota do sindicato.

Os rodoviários decidiram entrar em greve por conta própria, sem apoio do sindicato, a partir da madrugada de segunda-feira (22). O comunicado foi feito por um grupo organizado por um grupo de funcionários que participou da assembleia realizada nesta sexta-feira (19), no Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Petrópolis. A categoria pede um reajuste de 17%, já as empresas de ônibus enviaram uma contraproposta de apenas 3% de reajuste.