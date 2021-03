Por O Dia

Publicado 20/03/2021 17:15 | Atualizado 20/03/2021 17:29

Petrópolis - A Comdep iniciou na noite desta sexta-feira (19) o trabalho de higienização das calçadas e praças do centro da cidade, e acabou mandando para casa jovens que insistiam em permanecer nas ruas, desrespeitando o decreto que determina o toque de recolher na cidade de Petrópolis.

A ação aconteceu em conjunto com a operação Choque de Ordem que fiscaliza o cumprimento das medidas de restrição na cidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o trabalho de higienização sendo feito na praça Princesa Isabel, em frente a Catedral São Pedro de Alcântara.

Sob vaias dos jovens, as equipes jogam água e produtos químicos em toda a praça sob a supervisão das equipes do choque de ordem. Esta é a terceira sexta-feira desde o início do toque de recolher, em que a permanência da população nas ruas é proibida entre 22h e 5h.