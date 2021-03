Responsáveis foram multados e encaminhados para a 106ª DP, em Itaipava Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 09:48

Petrópolis - Uma operação conjunta entre o governo municipal de Petrópolis e as forças de segurança impediu a realização de uma festa clandestina neste sábado (20) na região de Secretário. Os organizadores foram encaminhados pela Polícia Civil para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, e o material do evento apreendido pelos fiscais da prefeitura. Os agentes chegaram ao local após denúncias recebidas pela Polícia Militar e pela Secretaria de Serviços Segurança e Ordem Pública (SSOP).



Um ônibus fretado, que vinha da cidade do Rio de Janeiro, trazia convidados para a festa, chamada de "Bday na Serra". O valor dos ingressos variava entre R$ 150 e R$ 240. No local, os agentes encontraram equipamentos sonoros, garrafas de bebidas alcóolicas e energéticos. Segundo decreto municipal do último dia 15 de março, eventos que gerem aglomerações estão terminantemente proibidos em Petrópolis.

Festa clandestina aconteceria em Secretário Divulgação

“A gente pede para que as pessoas sejam conscientes nesse momento de grande dificuldade. Precisamos do apoio da população para enfrentar o coronavírus. Evitem as aglomerações”, lembrou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Participaram da ação em conjunto agentes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil e Fiscalização de Posturas. Segundo a secretária da SSOP, Karina Bronzo, os organizadores não informavam no convite o local da realização da festa justamente para dificultar a ação de fiscalização. Os responsáveis pelo evento foram multados pela prefeitura.



“Foi necessário uma ação em conjunto para evitar que a festa acontecesse. Os organizadores tentaram esconder o local da realização do evento, mas, com o apoio das forças de segurança, conseguimos localizar a festa”, disse Karina, ressaltando a parceria com as polícias Civil e Militar. “A gente pede para que as pessoas sejam conscientes nesse momento de grande dificuldade. Precisamos do apoio da população para enfrentar o. Evitem as aglomerações”, lembrou o prefeito interino, Hingo Hammes.Participaram da ação em conjunto agentes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil e Fiscalização de Posturas. Segundo a secretária da SSOP, Karina Bronzo, os organizadores não informavam no convite o local da realização da festa justamente para dificultar a ação de. Os responsáveis pelo evento foram multados pela prefeitura.“Foi necessário uma ação em conjunto para evitar que a festa acontecesse. Ostentaram esconder o local da realização do evento, mas, com o apoio das forças de segurança, conseguimos localizar a festa”, disse Karina, ressaltando a parceria com as polícias Civil e Militar.