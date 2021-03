Reunião extraordinária foi realizada na sede do Sindicato dos Rodoviários Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 07:49 | Atualizado 22/03/2021 07:52

Petrópolis - Em reunião extraordinária promovida neste domingo (21) entre membros da equipe e diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis, representantes do Setranspetro - Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, bem como com a presença dos vereadores Júnior Coruja e Yuri Moura e trabalhadores da categoria, ficou acertado que fica suspensa a paralisação que havia sido divulgada pelo grupo denominado “Rodoviários de Petrópolis”, que possui uma fanpage no Facebook.

A reunião foi finalizada com compromissos firmados por parte do Setranspetro que serão avaliados pela categoria na Assembleia Geral dos Trabalhadores já convocada para quarta-feira (24). Dentre os compromissos apresentados pelo Setranspetro estão o aumento salarial de 5% (cinco por cento), ampliação do valor da cesta básica para R$330,00, horário de almoço sendo 30 minutos fracionados e regulamentados.

O representante do Setranspetro vai levar para avaliação dos empresários outros aspectos, que serão apresentados ao Sindicato dos Rodoviários em nova reunião de negociação, já agendada para a terça-feira (23), ou seja, antes da Assembleia Geral dos Trabalhadores.