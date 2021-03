Por O Dia

Publicado 22/03/2021 08:14

Petrópolis - O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde deste domingo (21) mostra que, neste momento, 136 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS em Petrópolis. Outras 104 estão em leitos clínicos, considerando leitos privados e SUS, totalizando assim, 240 internações em toda a rede da cidade. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 71,23% e 86,24% em leitos de UTI.

A Secretaria de Saúde fez, até agora, 129.375 testes para COVID-19, com 23.095positivos e 99.817 negativos (levando em consideração testes rápidos e Swab).A Saúde esclarece que o número de óbitos, hoje em 622, é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da, o que é feito por equipe administrativa. Trata-se de medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde.A Secretaria acrescenta, ainda, que trabalha na atualização de dados de notificações e casos em análise no sistema, inserindo ainda dados não lançados no fim do ano passado. É possível acompanhar a evolução dos casos no portal da transparência do, no site da Prefeitura