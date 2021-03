Entrada na cidade volta a ser controlada na cidade através de barreiras sanitárias Divulgação

Publicado 22/03/2021 23:20

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis vai ampliar a partir desta terça-feira (23) as medidas de restrição para enfrentamento da COVID-19 no município. No novo decreto, publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (22), com efeitos a partir desta terça-feira (23), o governo anuncia reforço nas ações nas barreiras sanitárias, limita a entrada de turistas e visitantes e determina o fechamento dos pontos turísticos públicos e privados.

O objetivo é evitar a migração de pessoas de fora para a cidade, buscando impedir o aumento da circulação dentro do município. As medidas valem até sexta-feira (26), quando o Governo do Estado deve publicar decreto com as determinações para todos os municípios fluminenses.



Nas barreiras sanitárias, serão liberadas para entrada na cidade pessoas que apresentarem comprovante de que são do município. O acesso de pessoas de outras cidades só será permitido àquelas que comprovarem propriedade de imóvel em Petrópolis ou apresentarem voucher demonstrando reserva em meio de hospedagem local ou agendamento para compra nos polos de moda (que serão disponibilizados pelos próprios polos de moda).



O prefeito interino, Hingo Hammes, lembrou que as medidas têm como objetivo evitar o aumento da circulação de pessoas no município: “As restrições não são desejadas, mas são necessárias neste momento. Estamos trabalhando para desacelerar a taxa de contágio e, ao mesmo tempo, dar condições para que o nosso sistema de saúde consiga atender a demanda da população. Ampliamos o número de leitos e estamos reforçando as ações de fiscalização e conscientização. É importante que a população faça sua parte, cumprindo as determinações. Peço que mantenham o distanciamento social, evitem aglomerações, usem máscaras e mantenham as mãos sempre limpas e higienizadas".



Além das medidas para evitar a entrada de pessoas de fora do município, a Prefeitura de Petrópolis manterá medidas restritivas já adotadas, com algumas alterações. O funcionamento de bares e restaurantes, assim como do comércio de rua, seguirá limitado ao horário das 5h às 22h. Nos estabelecimentos, o funcionamento deve ser mantido com limite máximo de 50% da capacidade.



Nos setores de comércio e serviços, as mudanças têm relação com os horários: haverá escalonamento no horário de funcionamento, com o objetivo de evitar sobrecarga no transporte público nos horários de pico.



“Petrópolis tem uma rede de saúde estruturada, que foi capaz de suprir a demanda até aqui. É importante, no entanto, que sejamos responsáveis. Houve aumento tanto na procura pelos pontos de apoio quanto no volume de internações de pacientes com covid-19. No fim de semana os números se mantiveram estáveis, mas precisamos atuar de maneira preventiva”, lembrou o secretário municipal de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.



Apenas na última semana, com o aumento da demanda no sistema de saúde, a Prefeitura de Petrópolis já abriu novos leitos de retaguarda no Hospital Alcides Carneiro (HAC) e no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE), aumentou a capacidade da UPA de Cascatinha (UPA Vermelha) e conseguiu a ativação de leitos que estavam bloqueados na rede conveniada.

“Também estamos em processo para abertura de leitos clínicos no Hospital Santa Mônica, que vai servir de unidade de apoio para o combate à covid-19”, detalhou o secretário, frisando que, além de atuar na consequência, o município busca atuar também na causa do aumento de casos.