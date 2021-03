Vacinação de idosos com 75 anos começa nesta terça-feira (23) Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 23:32

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis inicia nesta terça-feira (23) a vacinação de idosos com mais de 75 anos. Para se vacinar o idoso deve estar cadastrado junto a Secretaria de Saúde. O cadastro para este público deve ser feito pelo site da prefeitura , a partir das 21h desta segunda-feira (22).

A ampliação da faixa etária para receber o imunizante é possível por conta da chegada de um novo lote com 14.285 doses de vacinas. Deste total, 14.170 são doses da CoronaVac, sendo 11.500 referentes a primeira dose e 2.670 referentes à segunda dose do imunizante. Outras 115 vacinas são referentes à primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca.



“A chegada de lotes maiores de vacinas, como o de hoje, é fundamental para que possamos ampliar a vacinação na cidade. Todos os esforços estão sendo feitos para que possamos imunizar o maior número de pessoas possível no prazo mais curto possível. Nesta terça-feira (23) abrimos a vacinação para idosos com mais de 75 anos, mas já estamos planejando o atendimento a outras faixas etárias, assim como a ampliação do número de postos de vacinação”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que a vacinação está em andamento, mas é fundamental que as pessoas mantenham as medidas preventivas para que seja possível conter a propagação do vírus e superar este momento.



Até o último sábado (20), 18.637 pessoas foram vacinadas na cidade e 6.934 receberam a segunda dose. “Estamos empenhados em acelerar a vacinação, principalmente entre os idosos, por conta a vulnerabilidade. A chegada deste lote com um maior número de doses permitirá a ampliação para mais uma faixa etária, dando cobertura aos idosos a partir de 75 anos e aos profissionais de saúde ainda não vacinados”, explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.



A vacinação vai continuar sendo realizada em seis diferentes pontos da cidade: nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Morin, do Quitandinha e do Itamarati - que funcionam de segunda a sexta-feira; e em três pontos que funcionam no sistema drive thru: no ginásio da UCP no Bingen, no Parque de Exposições em Itaipava, e no campus da UCP Benjamin Constant, no Centro, abertos de segunda a sábado. Em todas unidades, a vacinação é feita das 9h às 16h.



Para atender a demanda maior por vacinação, a Secretaria de Saúde ampliou na semana passada o número diário de vagas para cadastro nos seis pontos de vacinação. Com isso a Secretaria passou a agendar a imunização de 200 pessoas em cada um dos três pontos de drive thru (Centro, Bingen e Itaipava) e 150 idosos por dia em cada uma das UBSs (Quitandinha, Morin e Itamarati).



Para ser vacinado, o idoso precisa estar cadastrado no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br). No momento do cadastro é importante estar atento ao dia em que o agendamento foi feito. O idoso deve comparecer ao ponto de vacinação escolhido na data marcada, portando CPF, identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.



A Secretaria de Saúde lembra que pessoas que testaram positivo para a COVID-19 nos últimos 30 dias ou que estejam com sintomas não poderão ser vacinados neste momento. Por isso, devem aguardar e depois se apresentar em um dos postos de vacinação.