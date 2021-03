A Defesa Civil está usando um veículo com sirene acoplada nas praças e nos bairros com denúncias de aglomeração Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 08:41

Petrópolis - Os 20 conjuntos do Sistema de Alerta e Alarme de Petrópolis estão sendo usados pelo governo interino para alertar a população sobre o coronavírus. A mensagem pede para que os moradores evitem sair de casa, além de reforçar a importância do isolamento social e também dicas de higiene pessoal.

Além disso, com esse mesmo objetivo, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias está usando um veículo com uma sirene acoplada nas praças e nos bairros com denúncias de aglomeração.



“Precisamos do apoio da população para enfrentar o coronavírus. Evitem as aglomerações. A ação da Defesa Civil busca conscientizar os moradores através das mensagens nas sirenes”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.



As sirenes fixas nos bairros tocam entre 17h e 18h. Os locais são: Gentio, Buraco do Sapo, 24 de Maio, Alto da Serra, Bingen, Dr. Thouzet, Independência, Quitandinha, São Sebastião, Sargento Boening, Siméria e Vila Felipe. Já a operação com os equipamentos móveis começou no último fim de semana e acontece entre 14h e 15h. Segundo o tenente-coronel Gil Kempers, secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, a ideia é conscientizar a população.



"O nosso pedido é para que os moradores fiquem em casa e evitem as aglomerações", disse Gil. "O uso da máscara e do álcool em gel permanece sendo necessário, a pandemia ainda não acabou. Estamos concentrando os nossos esforços para evitar a disseminação do coronavírus", concluiu o secretário.