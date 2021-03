Petrópolis pode ter um lockdown por recomendação do Consaúde Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 10:47

Petrópolis - Por 16 votos a quatro, o Conselho Municipal de Saúde (Consaúde) aprovou nesta terça-feira (23) durante assembleia, a recomendação para o prefeito interino, Hingo Hammes, decretar lockdown em Petrópolis.

A decisão tem como base a atual situação da cidade, com alta contaminação do coronavírus e falta de leitos. O Consaúde faz parte do gabinete de crise que trabalha nas medidas para evitar a propagação do vírus no município.