Concer prossegue com obras e serviços de conservação em trecho da Serra de Petrópolis

Concer realiza obras de sinalização e pavimentação na Serra de Petrópolis Divulgação

Publicado 24/03/2021 10:24

Petrópolis - Frentes de obras e serviços de conservação da Concer atuam na descida da Serra de Petrópolis, recuperando trecho do pavimento no km 92, sentido Rio de Janeiro. Na pista de subida, no sentido Juiz de Fora, a recuperação de pavimento prossegue no km 84 e km 94.

Trechos também foram sinalizados no km 83 RJ (Duques, Quitandinha), para reforço de sinalização horizontal; no km 91 RJ para limpeza de drenagem; km 89 RJ, para substituição de poste de energia.

No sentido Juiz de Fora, ocorre ainda implantação de tachas no km 71.