Publicado 24/03/2021 18:36

Petrópolis - As barreiras sanitárias impediram 43 veículos de fora de Petrópolis de entrarem no município até às 13h de hoje (24). O acesso de pessoas de outras cidades só será permitido àquelas que comprovarem propriedade de imóvel aqui ou apresentarem voucher demonstrando reserva em meio de hospedagem local ou agendamento para compra nos polos de moda (que serão disponibilizados pelos próprios polos de moda).

No controle sanitário do Quitandinha, retornaram 14 veículos provenientes de outras cidades até esse horário. Já no bloqueio do Alto da Serra, sete carros foram obrigados pelas equipes a voltar. No Bingen, quatro automóveis foram impedidos de entrar no município. Em Bonsucesso, foram 18 carros.

O trabalho realizado nas barreiras sanitárias conta com equipes da CPTrans, Vigilância Sanitária, Guarda Civil, Defesa Civil e da coordenadoria especial de Relações Institucionais, através dos agentes regionais. Nos fins de semana, a Secretaria de Meio Ambiente irá participar das ações de fiscalização nas cachoeiras.

“Diversos setores da prefeitura estão engajados nesse trabalho, ou seja, é uma ação de governo como um todo. As restrições não são desejadas, mas são muito necessárias neste momento. Estamos trabalhando para desacelerar a taxa de contágio”, explicou Fernanda Ferreira, coordenadora de Relações Institucionais.

O prefeito interino, Hingo Hammes, lembrou que a barreira sanitária é uma das medidas que têm como objetivo evitar o aumento da circulação de pessoas no município. “Estamos trabalhando para ampliar o número de leitos, que é a consequência desta pandemia, mas sabemos da necessidade de atuar também na causa. Por isso estamos reforçando as ações de fiscalização e conscientização. É importante que a população faça sua parte, cumprindo as determinações. Peço que mantenham o distanciamento social, evitem aglomerações, usem máscaras e mantenham as mãos sempre limpas e higienizadas”, disse Hammes.

As barreiras sanitárias começaram a funcionar na terça-feira (23), inclusive durante a noite e madrugada, com a presença da Guarda Civil. Os veículos estão sendo abordados para a aferição de temperatura. Ontem, no controle de Bonsucesso, uma mulher foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, após desacatar e ofender um agente da CPTrans.

“A gente pede para que a população tenha paciência e entenda que estamos vivendo em um momento muito delicado. Nossas equipes estão trabalhando para diminuir a taxa de contágio em Petrópolis”, ressaltou Luciano Moreira, diretor-presidente da CPTrans.