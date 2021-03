Por O Dia

Publicado 27/03/2021 09:53

Petrópolis - Idosos com mais de 70 anos começaram a ser vacinados contra a COVID-19 nesta sexta-feira (26). Um dia após a abertura do cadastro, mais de 11 mil idosos tiveram o agendamento confirmado pela Secretaria de Saúde para receber o imunizante.

O cadastramento - obrigatório para a vacinação - deve ser feito pela internet, no site da prefeitura . No momento do cadastro o interessado pode escolher entre oito pontos para receber a vacina. É importante estar atento à data do agendamento. Idosos que tenham dificuldade para acessar a internet podem ligar para os telefones 2233-8850 ou 2233-8852. O setor funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 16h.“Estava ansiosa para receber a vacina. Finalmente este dia chegou. Estou muito feliz!”, comemorou a idosa Maria Helena dos Santos, de 72 anos, após receber a vacina. O aposentado Estevão Rabelais disse que a "Vacina é a vida. Quero que todas as pessoas possam sentir a mesma emoção que que eu senti no momento em que fui vacinado, o coração encheu de alegria e esperança. Parabenizo a prefeitura pela organização e atenção que está tendo com os petropolitanos", afirmou.Para atender um público maior, a Secretaria de Saúde ampliou para oito os pontos de vacinação. Foram abertos dois novos pontos no Petropolitano Football Club, no Centro, e na Escola Municipal Josemar Contage, em Corrêas. A vacinação também seguiu sendo realizada em outros seis pontos: as UBSs do Morin, Quitandinha e Itamarati, com atendimento de segunda a sexta-feira, e em três pontos, que funcionam também no sistema drive thru: no pátio da UCP, na Rua Benjamim Constant (Centro), no Parque Municipal em Itaipava; e na área externa do ginásio da UCP, no Bingen. Nos drives, a vacinação é feita de segunda a sábado. Em todos os locais a aplicação de vacinas acontece de 9h as 16h.“A exemplo do que aconteceu nas demais faixas etárias, a demanda pelo cadastramento já no primeiro dia deixa clara a adesão da população a vacinação, o que é muito importante e positivo. Todos os esforços estão sendo feitos para que possamos proteger cada vez mais pessoas”, afirmou o prefeito interino, Hingo Hammes.