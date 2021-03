Áreas interditadas e fiscalização por toda a cidade: realidade do feriado em Petrópolis Divulgação/Ascom

Petrópolis - A força-tarefa montada pelo governo municipal de Petrópolis para atuar na fiscalização e sensibilização da população sobre as medidas de prevenção ao coronavírus está atuando em toda a cidade. Além do trabalho mais incisivo nas barreiras sanitárias, iniciado na semana passada, com maior restrição na entrada de turistas e visitantes, as equipes reforçaram a fiscalização nas praças e cachoeiras e também sobre os estabelecimentos, incluindo bares e restaurantes.

Neste sábado (27), as equipes atuaram tanto na verificação de denúncias quanto com ronda e encontraram a maioria dos estabelecimentos cumprindo as normas, com limitação de público, distanciamento e encerramento das atividades no horário determinado.



As equipes dividiram o município por áreas e cobriram do Quitandinha à Posse. “Todo o governo está mobilizado neste trabalho. É importante haver sensibilização de todos para que só saiam de casa se necessário e ajudem a coibir aglomerações. São as pessoas que transmitem o coronavírus, então, todos precisam ajudar. Se for preciso sair, é importante usar máscara, para sua própria proteção e das demais pessoas”, enfatizou a secretária de Segurança, Serviços e Ordem Pública, Karina Bronzo.



Além do monitoramento nas áreas públicas, as equipes têm feito vistorias em estabelecimentos a partir de denúncias e também durante as rondas. Nas barreiras sanitárias – são quatro fixas e uma volante, até agora, 419 veículos foram orientados a retornar aos seus locais de origem.



“O momento é delicado e os esforços são para garantir assistência à população na rede de saúde e, ao mesmo tempo, desacelerar a taxa de contágio da covid-19. Não é um trabalho fácil e nenhuma medida mais dura está descartada. Os dados estão sendo monitorados diariamente”, garantiu o secretário municipal de Saúde, Aloisio Barbosa.



O serviço de fiscalização continuará ao longo de toda vigência do decreto, com agentes atuando em todo o município. Caso haja resistência ou negligência por parte dos donos dos estabelecimentos, será emitida multa e o local poderá até ser interditado.



A decisão pela ampliação das medidas, na última sexta-feira, levou em conta o cenário epidemiológico no país, com agravamento dos casos em todas as regiões, e orientações do Governo do Estado. No município, parques, pontos turísticos, casas de shows, boates, casas de festas, pistas de dança, espaços de recreação infantil e áreas de lazer de condomínios e também de hotéis e pousadas deverão ficar fechados. Cachoeiras também estão proibidas, com impedimento inclusive de estacionamento nestas áreas.