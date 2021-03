Operação Choque de Ordem fiscaliza o cumprimento dos decretos municipais criados para tentar conter a pandemia Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 20:27

Operação Choque de Ordem, que reúne secretarias municipais de Petrópolis em parceria com as forças de segurança, esteve nas ruas do centro, bairros e distritos, na manhã desta terça-feira (30), fiscalizando estabelecimentos comerciais que estivessem descumprindo o Petrópolis - A, que reúne secretarias municipais de Petrópolis em parceria com as forças de segurança, esteve nas ruas do centro, bairros e distritos, na manhã desta terça-feira (30), fiscalizando estabelecimentos comerciais que estivessem descumprindo o novo decreto municipal , publicado na segunda-feira (29).

Neste primeiro dia de medidas emergenciais mais restritivas, foram sete estabelecimentos intimados a fechar as portas e um multado por desobedecer as normas.

No Centro, a multa de R$ 2 mil foi aplicada contra uma loja de departamentos que, apesar de ter sido orientada pela manhã, no início da tarde as equipes de fiscalização flagraram o estabelecimento descumprindo as determinações.

“Tentavam burlar o decreto com o sistema take-away, porém, permitiam que clientes escolhessem os produtos pela vitrine e efetuassem o pagamento na porta do local, além de não ser permitido ainda estava gerando aglomerações”, explicou a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.

De acordo com a secretária, apenas lanchonetes, restaurantes, bares, quiosques e similares podem trabalhar com delivery e take away, conforme previsto em decreto municipal. Há também estabelecimentos que trabalham com gêneros alimentícios, autorizados a trabalhar desta maneira. “Aqueles que insistirem no descumprimento do decreto correm o risco de terem seus estabelecimentos interditados”, destacou Karina.

Estabelecimentos também foram fechados nos bairros e nos distritos. Além dos espaços comerciais não essenciais flagrados em funcionamento, as equipes de fiscalização também estiveram com vendedores ambulantes. Eles foram orientados e suspenderam as vendas.

As ações conjuntas entre os órgãos da prefeitura e forças de segurança para coibir o descumprimento das normas vão se estender de forma intensificada até o fim do decreto.