Rua Visconde de Souza Franco, no Centro, será o local da Feira do Pescado Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 21:07

Petrópolis - Quem está à procura de peixes frescos para o almoço da Semana Santa vai poder conferir os produtos da tradicional Feira do Pescado, na rua Visconde de Souza Franco, no centro de Petrópolis. As vendas começam nessa quarta-feira (31) das 12h às 22h. Na quinta-feira (1º) as vendas serão feitas durante todo o dia, das 8h às 22h e seguem na sexta-feira (2) até às 12h.

A expectativa é de que sejam vendidas 15 toneladas de peixes. A via ficará fechada ao trânsito durante os três dias e serão instaladas, por conta das medidas de restrição, 20 barracas, respeitando as normas de distanciamento. O Departamento de Agricultura vai acompanhar o funcionamento da feira, orientando os feirantes nas medidas de sanitização e proteção contra o coronavírus, com uso de máscara e álcool em gel, além de manterem o distanciamento correto durante esses dias.

“O movimento maior sempre ocorre na quinta-feira. Mas, para quem deixar a escolha dos peixes para a última hora, a feira vai funcionar na sexta-feira, até às 12h. Vinte feirantes buscam os peixes diretamente no Rio para garantir a qualidade dos produtos”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares.

A feira ocorre por meio da parceria entre o departamento de Agricultura, da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comdep, que realiza a limpeza do lugar e CPTrans, que organiza o trânsito. Além disso, a Enel realiza a ligação de energia para as barracas e a Guarda Civil reforça a segurança. Todos os feirantes vão usar uniformes e a Vigilância Sanitária vistoriar as barracas.